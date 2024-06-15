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هيئة البث الإسرائيلية: غالانت سيبحث في واشنطن نقل أسلحة بشكل عاجل واحتمال نشوب حرب في الشمال

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيبحث في واشنطن نقل أسلحة بشكل عاجل واحتمال نشوب حرب في الشمال"، مع حزب الله.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم "إننا لسنا متفائلين بأن حزب الله سيوافق على مطالب الولايات المتحدة الأميركية خلال المفاوضات"، بشأن التصعيد العسكري عند الحدود اللبنانية الجنوبية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول 2023.

وأمس، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنّ "كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين سيصل لإسرائيل الاثنين سعيًا لمنع تحول التصعيد مع حزب الله لحرب شاملة".

وكان قد أعلن الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أنّ ​فرنسا​ والولايات المتّحدة الأميركيّة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي"، على خارطة طريق فرنسيّة هدفها احتواء التوتّرات على الحدود اللبنانية الجنوبية.

إلّا أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رفض مبادرة فرنسية جديدة لمحاولة احتواء التوتر، متهمًا باريس بـ"العدائية" حيال إسرائيل، في تصريحات نددت بها الخارجية الإسرائيلية واعتبرتها "في غير محلها".

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