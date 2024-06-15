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رياضة

الارقام تؤكد ان قرار اعتزال توني كروس لم يكن صائبا

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لا يبدو وأنّ نجم منتخب ​المانيا​ ​توني كروس​ والّذي حقّق لقب ​دوري ابطال اوروبا​ قبل فترةٍ قليلة مع فريقه ريال مدريد، قد فقدَ بريقهُ قد سطعت مهاراتُهُ العالية للمانشافت ولعب دوراً محورياً في القضاء على اسكتلندا خلال فوّز المنتخب الألماني بنتيجة 5-1 في المباراة الافتتاحية ليورو 2024.
الأرقام لوحدها كفيلة بأن تتحدّث عن توني، فبحسب شبكة "اوبتا" للأرقام، فقد أكمل مُهندِس خط الوسط توني كروس 99% من تمريراته ضد اسكتلندا (101/102) وهو أعلى معدل مسجل (منذ عام 1980) لأيّ لاعب حاولَ أَكثَر من 100 تمريرة في مباراة في بطولة اليورو.

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