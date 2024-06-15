الارقام تؤكد ان قرار اعتزال توني كروس لم يكن صائبا
لا يبدو وأنّ نجم منتخب المانيا توني كروس والّذي حقّق لقب دوري ابطال اوروبا قبل فترةٍ قليلة مع فريقه ريال مدريد، قد فقدَ بريقهُ قد سطعت مهاراتُهُ العالية للمانشافت ولعب دوراً محورياً في القضاء على اسكتلندا خلال فوّز المنتخب الألماني بنتيجة 5-1 في المباراة الافتتاحية ليورو 2024.
الأرقام لوحدها كفيلة بأن تتحدّث عن توني، فبحسب شبكة "اوبتا" للأرقام، فقد أكمل مُهندِس خط الوسط توني كروس 99% من تمريراته ضد اسكتلندا (101/102) وهو أعلى معدل مسجل (منذ عام 1980) لأيّ لاعب حاولَ أَكثَر من 100 تمريرة في مباراة في بطولة اليورو.