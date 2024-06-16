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حديث عن انتخابات مبكرة "بصوتين تفضيليين"

صيدا اون لاين

لفت مصدر نيابي بيروتي الى أنه سمع من عدد من النواب المقرّبين من "محور الممانعة" حديثا داخل مجلس النواب عن إمكانية حصول إنتخابات نيابية مبكرة إذا بقي وضع المجلس في هذا الإنقسام الحاد من دون إنتاجية في الملف الرئاسي والملفات التشريعية والمالية والإقتصادية. المصدر أشار الى أن عددا من النواب تحدث عن إستحالة إجراء إنتخابات من دون تعديل في القانون بحيث يصبح هناك صوتان تفضيليان بدل صوت واحد، كي لا يعود المجلس على ما هو عليه اليوم، أي أقليات متناحرة. ويحسم الصوتان التفضيليان شكل المجلس فيصبح أقلية وأكثرية نيابية، عندها تبدأ كل الحلول في البلد من الملف الرئاسي الى باقي الملفات التشريعية والحياتية .

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