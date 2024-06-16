صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

متفرقات

موجة الحرّ تنحسر... إليكم تفاصيل الطقس

صيدا اون لاين

تتراجع اليوم وبشكل واضح الكتل الحارة مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصاً جبلاً على ان تنكفئ كلياً موجة الحرّ يوم غد الاثنين مع عودة الحرارة الى معدلاتها والطقس الى طبيعته.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر 
-الجو : مشمس
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وبقاعاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مشمس والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وبقاعاً.

الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وبقاعاً.

اقرأ أيضا

حديث عن انتخابات مبكرة "بصوتين تفضيليين"

الاضحى يشهد على حرب تجويع غزة..والاعشاب البرية ترجىء الوفيات

صدمة سلبيّة جديدة للبنان... وغموضٌ بشأن المستقبل!

رسائل من "الحزب" إلى إسرائيل: لا تدخلوا في الحرب

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: انخفاض كميات المياه الموزعة في مدينة صيدا بسبب عدم استقرار خط الخدمات العامة الكهربائي

عشية العيد.. أسعار الأضاحي في لبنان تفوق الدول العربية

تم نسخ الرابط