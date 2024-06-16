بيانٌ توضيحي من المكتب التربوي بشأن الإمتحانات الرسمية!

صدر عن المكتب التربوي في اقليم جبل عامل في حركة أمل البيان التالي: "ينتشرُ تسجيلٌ صوتيّ لأحد الأشخاص يدّعي فيه بأنّه مسؤول تربوي في حركة أمل حيث يؤكّد للطّلاب من خلاله إلغاء الامتحانات الرّسمية لشهادة الثانوية العامة وقد ذكر فيه اسم الرئيس نبيه بري".

وأضاف، "نؤكّد لكم من موقعنا بأنّ هذا الأمر عارٍ عن الصّحة ومشبوه. وسيتم اتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المرسِل وبحقّ كل من تسوّل له نفسه التّأثير سلبًا على نفسيّة طلّابنا وتفاديًّا لتكرار مثل هذه الظّاهرة".