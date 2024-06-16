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رئيس بلدية صيدا د. بديع تفقد تحضيرات مهرجان صيف صيدا قبيل إفتتاحه في مدينة رفيق الحريري الرياضية

صيدا اون لاين

تفقد رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع ترافقه عقيلته المحامية الأستاذة مايا المجذوب وعضوي المجلس البلدي السيدة وفاء شعيب والمهندس محمود شريتح، تحضيرات مهرجان صيف صيدا قبيل إفتتاحه مساء اليوم برعاية وزير السياحة المهندس الأستاذ وليد نصار ممثلا بالسيدة رين حلاوي ، وذلك في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية (الملعب البلدي).

وكان في إستقبال د. بديع والوفد المرافق منظما المهرجان الفنان الأستاذ مازن المعضم  والأستاذة ثريا البابا، اللذان شكرا لـ  د. بديع لكل التسهيلات التي قدمتها البلدية من أجل إنجاح المهرجان .

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