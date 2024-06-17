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"التهديد لا ينفع معنا"... فضل الله: ما عجزت عنه اسرائيل في الحرب لن تناله في السياسة

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قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: "شهدنا حضوراً شعبياً مكثفاً في القرى الحدودية لإقامة صلاة العيد.
وأشار في حديث لِـ"الميادين" الى، ان "المقاومة تزداد قوة عندما ترى هذا الحضور الشعبي عند القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة. والتوازن قائم والعمليات النوعية التي كشفتها المقاومة هي جزء مما قامت به ودائماً هناك مفاجآت".
ولفت فضل الله الى، ان "التهديد لا ينفع معنا وبدل نقل الرسائل مارسوا الضغط على نتنياهو لوقف العدوان على غزة لتتوقف هذه الجبهة".
وأضاف، "لو أرادت الإدارة الأميركية إيقاف هذا العدوان لأوقفته منذ اليوم الأول وهي مطالبة بالضغط على نتنياهو".
وتابع فضل الله، "كل اعتداء إسرائيلي له رده المناسب وما يصيب الاحتلال كبير وعندما تنتهي هذه الحرب سترون حجم الخسائر الكبيرة عند الجيش الاسرائيلي".
واعتبر، ان "ما عجز عنه الجيش الاسرائيلي في الحرب لن يناله في السياسة والمقاومة لن تقدم له أي هدية في لبنان أو في غزة".

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