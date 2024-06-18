سقوط اصابات جراء غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند طريق شوران في البرغلية

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"وقوع عدد من الاصابات جراء غارة من مسيرة اسرائيلية على دراجة نارية عند مفرق البرغلية، على مقربة موقع الغارة التي استهدفت سيارة قبل نحو ساعتين".

وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الغارة التي استهدفت سيارة في منطقة البرغلية شمال صور لجهة القاسمية أدت الى اصابة 8 مدنيين، وصفت إصابتهم بالطفيفة، نقلوا الى مستشفيات صور للمعالجة، باعتبار المنطقة مكتظة بالاهالي والمحال الصناعية والتجارية".

وكان قد افاد بأن "مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة عند مفرق البرغلية شمال مدينة صور، وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدف".

في هذا السياق، لفتت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، الى ان "عناصر الدفاع المدني شاركوا بعمليات الإنقاذ والاطفاء بعد الغارة على بلدة البرغلية .وقد تم نقل الاصابات الى مستشفيات المنطقة".