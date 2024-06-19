أكسيوس عن مسؤولين: أميركا ألغت حوارًا استراتيجيًا مع إسرائيل بشأن إيران كان مقررًا اليوم

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "البيت الأبيض ألغى اجتماعا رفيع المستوى مع إسرائيل بشأن إيران كان مقررا اليوم، بعد مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تصدير الأسلحة".

وذكر المسؤولون أن "إلغاء الاجتماع يظهر أن هناك عواقب لمثل هذه التصرفات"، مضيفين "الأميركيون غاضبون للغاية وقد أحدث فيديو نتانياهو الكثير من الضرر".

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، تأكيده أن "واشنطن أبلغتنا بأن مستشاري بايدن قرروا إلغاء حوار استراتيجي مع تل أبيب بشأن إيران".