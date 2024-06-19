صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

عربي دولي

أكسيوس عن مسؤولين: أميركا ألغت حوارًا استراتيجيًا مع إسرائيل بشأن إيران كان مقررًا اليوم

صيدا اون لاين

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "البيت الأبيض ألغى اجتماعا رفيع المستوى مع إسرائيل بشأن إيران كان مقررا اليوم، بعد مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تصدير الأسلحة".

وذكر المسؤولون أن "إلغاء الاجتماع يظهر أن هناك عواقب لمثل هذه التصرفات"، مضيفين "الأميركيون غاضبون للغاية وقد أحدث فيديو نتانياهو الكثير من الضرر".

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، تأكيده أن "واشنطن أبلغتنا بأن مستشاري بايدن قرروا إلغاء حوار استراتيجي مع تل أبيب بشأن إيران".

 

اقرأ أيضا

كتل هوائية حارة تؤثّر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس

"الحزب" يمنع استخدام الجوال

في ثاني أيام العيد: لحظات مُرعبة في مدينة الملاهي.. الرواد علقوا مقلوبين بالهواء! (صور)

"ردود فعل" إسرائيلية على "فيديو الهدهد"

المبادرات الرئاسية تترنح تباعا والكلمة الأولى والأخيرة للجنوب!

ادارة السير: العمل يتقدم وشكوى تطال ضابطا

تم نسخ الرابط