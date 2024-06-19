"مؤسسة الحريري" بالتعاون مع "الشبكة المدرسية لصيدا والجوار" نظّمت دورة تقوية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية تحضيراً للإمتحانات الرسمية

تحضيراً لهم للإمتحانات الرسمية، نظمت "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" بالتعاون مع "الشبكة المدرسية لصيدا والجوار"، خلال الأسبوع الثاني من حزيران دورة تقوية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية بكافة فروعها للعام الدراسي الحالي، على صعيد مدارس المدينة والجوار.

الدورة التي استمرت خمسة أيام استفاد منها نحو 330 طالباً وطالبة من عدد من ثانويات الشبكة الرسمية والخاصة والأنروا ، توزعوا على 3 مراكز : ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية وثانوية الأستاذ مصطفى الزعتري الرسمية ( لطلاب التعليم الأكاديمي ) ومعهد صيدا الفني الرسمي ( لطلاب التعليم المهني )، وتولى اعطاءهم حصص التقوية في المواد الأساسية نخبة من أساتذة الإختصاص بها تحت اشراف مدير وناظر في كل مركز .

وجال الدكتور أسامة الأرناؤوط موفداً من رئيسة المؤسسة السيدة بهية الحريري على المراكز الثلاثة مطلعاً من المشرفين عليها ومن الطلاب على حسن سيرها . وقال ان "هذه الدورة تأتي متابعة للتوجه الذي أرسته السيدة بهية الحريري من أجل تحقيق العدالة التربوية وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطلاب في التحضير والجهوزية للإمتحانات الرسمية ، ولكي يعرفوا كيف يتعاملون مع أسئلة الإمتحانات الرسمية، لأن من حقهم أن ينجحوا وأن تفتح أمامهم افاق العلم واكتساب المهارات التي تمكنهم من شق طريقهم في الحياة" .

وأشار الأرناؤوط الى أن الطلاب المشاركين توزعوا على 3 مراكز في المدينة: واحد للمهني واثنان للأكاديمي، تحت اشراف اساتذة من ذوي الإختصاص والكفاءة والخبرة العالية في المواد الأساسية ، لافتاً الى أنه لمس خلال الجولة تجاوباً كبيراً من قبل الطلاب حيث كانت الأجواء إيجابية .

وأضاف " كما شملت الدورة تقديم دعم نفسي للطلاب لتحفيزهم للإستعداد للإمتحانات الرسمية بمعنويات عالية بعد حال الإرباك والتردد والقلق التي عاشوها في ظل ما شهدناه من أخذ ورد وشائعات كثيرة عن الغاء الإمتحانات الرسمية والتي تبين بالنتيجة عدم صحتها .. ".