الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37396 قتيلا و85523 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن "حصيلة الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر في قطاع غزة، ارتفعت إلى 37396 قتيلا".

واشارت في بيان الى أن "ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة حتى صباح الأربعاء"، مضيفة أن "85523 شخصا أصيبوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول".

وفي وقت سابق امس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع "عدد الضحايا جراء قصف القوات الإسرائيلية 3 منازل في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة فجر اليوم، إلى 17 شهيداً وعدد من الإصابات".

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم إن "طائرات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات على مخيم النصيرات، ما أدى إلى إستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح".