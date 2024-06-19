تفجير أجسام متفجّرة وقذائف... تنبيه من قوى الأمن!

صدر عن المديـريّة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي: "تُعلن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه اعتباراً من السّاعة 9:00 من يوم غدٍ الخميس 20-6-2024 ولحين الانتهاء، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل عيون السيمان، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة".

وأضاف، "لذلك، يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظاً على سلامتهم".