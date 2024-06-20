مدربٌ جديد لليكرز... وما علاقة ليبرون جيمس؟

بعد إقصاء لوس أنجلوس ليكرز مرة أخرى على يد دنفر ناجتس في التصفيات، بدأت القرارات الرئيسية تتكشف بهدف أساسي هو الحفاظ على ليبرون جيمس كوجه للامتياز.

وعلى الإثر، تم طرد دارفين هام وبدأ البحث عن مدرب جديد، وفي خطوة مفاجئة للغاية، وصلت إدارة الليكرز إلى دان هيرلي، لكنه رفض قبول العرض محاولاً الفوز باللقب الوطني الثالث على التوالي مع جامعة كونيتيكت.

الآن، حتى لو لم يرغبوا في الاعتراف بذلك، فقد وصل الضغط إلى مستوى آخر مع الأخذ في الاعتبار أن بوسطن سيلتيكس أصبح الفريق الأكثر فوزًا في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين.

ووفقًا للمصادر المقربة من النادي، اتخذ فريق لوس أنجلوس ليكرز قراره النهائي تجاه موسم 2024-2025، سُمِعَ أنه تم التحدّث مع جي جي ريديك ليصبح المدرب المقبل لليكرز."

ويشار إلى أنه لا يوجد اتفاق رسمي بشأن جي جي ريديك حتى الآن، ذهب الرجل إلى لوس أنجلوس وعقد اجتماعات شخصية مع إداريي فريق ليكرز.

وأوضحت المصادر، أنَّ اجتماعاته كانت مؤثرة للغاية وفيما يعتبر وضعه المرشح الأوفر حظًا ليكون مدربًا لليكرز".