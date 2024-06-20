خطر "ناري" يهدّد اللبنانيين... إحذروا!

صيف ساخن ينتظر اللبنانيين، ومن المتوقّع أن يزيد خطر الحرائق الكبيرة مع إستمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة التي مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها خصوصًا في المناطق الداخلية بحدود الـ9 درجات، فهل سيتكرّر سيناريو حرائق عام 2019؟

وزارة البيئة دعت إلى توخي الحذر الشديد وتجنّب إستخدام أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء النباتي، لا سيما أن التوقعات تُشير إلى إرتفاع ملحوظ في خطر الحرائق في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصًا في مناطق البقاع الغربي وراشيا وعكار.

في هذا الإطار، يؤكّد رئيس قسم التدريب في المديرية العامة للدفاع المدني نبيل صالحاني، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "منذ بداية موسم الصيف أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرات وتوجيهات لتنبيه المواطنين من مخاطر إندلاع الحرائق خلال هذه الفترة في ظل الظروف المناخية الشديدة الحرارة التي تسيطر على لبنان".

ويقول: "نحن نتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلميّة والذي يصدر بالتنسيق مع الدفاع المدني نشرة إحتمال إندلاع الحرائق وهي تصدر على مدى 3 أيام وتحدّد المناطق الأكثر عرضة لخطر الحرائق، لا سيما أن أغلبية الحرائق في لبنان هي من صنع الإنسان إن كان عن قصد أو غير قصد".

ويوضح صالحاني، أن "الأسباب كثيرة لإندلاع الحرائق ومنها أسباب ليست طبيعية، بل تعود بشكل شبه دائم للأسف إلى الإهمال البشري، لذلك على المواطنين التقيّد بالإرشادات الصادرة عنا حول التوعية من مخاطر حرائق الغابات والأحراج وعدم استعمال الأسهم النارية والمفرقعات خصوصًا بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة، ما قد يسبّب بخسائر فادحة في الأحراج وأضرار في الممتلكات".

ويشدّد على أن "المناطق الحرجية معرّضة أكثر من غيرها للحرائق نظرًا لكثافة الأشجار فيها لا سيما أنه في هذا الطقس الحار الأعشاب تصبح يابسة أكثر, وهذا يؤدي إلى سهولة إندلاع النيران فيها، لذلك علينا أن نكون حذرين ونتجنّب إشعال الحرائق بالقرب من الأحراج والنفايات حتى لو كانت بشكل بسيط لأنها من الممكن أن تمتد وتشكل خطرًا كبيرًا".

ويؤكّد صالحاني، أن "الجاهزية مؤمنة لدى فرق الدفاع المدني لكن وفق الإمكانات المتوفرة لأننا لا نستطيع زيادة عتادنا في ظل هذه الظروف الإقتصادية، لكننا نحاول قدر الإمكان أن نقوم بمهامنا دون أي تقصير وضمن الإمكانات الموجودة".