صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

اجتماع طارئ... للحدّ من ارتفاع تكاليف الاستشفاء!

صيدا اون لاين

ذكرت معلومات mtv أنّه "نظرًا للزيادة الكبيرة على فواتير الاستشفاء والتي لا تراعي ظروف المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الأزمة المالية، ونظرًا لتأثيرها بشكل مباشر على تعرفات بوالص التأمين وبالتالي على المواطنين دون أي تحرك جدي لمعالجة الوضع، واستكمالاً لدور وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية المستهلك اللبناني، فإنّ سلام بصدد توجيه دعوة لعقد اجتماع طارئ مع نقابة المستشفيات الخاصة وممثلين عن شركات التأمين، وذلك لمناقشة الوضع الراهن وإيجاد المخارج للحدّ من ارتفاع تكاليف الاستشفاء وضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة من دون تحميلهم أعباء مالية إضافية".

اقرأ أيضا

زيادة فاحشة بأقساط المدارس: "التربية" متواطئة أم عاجزة؟

الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة الشمالية يصدق على خطة عملياتية لهجوم على لبنان

وزير إسرائيليّ: نستعدّ لسيناريوهات "دفن كبرى" في الجبهة الشمالية

هل استفدتم من صيرفة؟ تحضّروا للضرائب!

السيد نصرالله: سنحارب براً وبحراً وجواً بلا ضوابط ولا قواعد

الـ "Middle East Monitor" :الاحزاب اللبنانية أمام خيارين.. الحرب الاهلية أو الفدرالية

تم نسخ الرابط