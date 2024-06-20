اجتماع طارئ... للحدّ من ارتفاع تكاليف الاستشفاء!

ذكرت معلومات mtv أنّه "نظرًا للزيادة الكبيرة على فواتير الاستشفاء والتي لا تراعي ظروف المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الأزمة المالية، ونظرًا لتأثيرها بشكل مباشر على تعرفات بوالص التأمين وبالتالي على المواطنين دون أي تحرك جدي لمعالجة الوضع، واستكمالاً لدور وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية المستهلك اللبناني، فإنّ سلام بصدد توجيه دعوة لعقد اجتماع طارئ مع نقابة المستشفيات الخاصة وممثلين عن شركات التأمين، وذلك لمناقشة الوضع الراهن وإيجاد المخارج للحدّ من ارتفاع تكاليف الاستشفاء وضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة من دون تحميلهم أعباء مالية إضافية".