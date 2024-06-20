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حزب الله نظم لقاء سياسيا حواريا مع النائب برو في صيدا

صيدا اون لاين

مواكبة للتطورات والمستجدات الأمنية والسياسية في فلسطين ولبنان وتحديدا العدوان على أهلنا في قطاع غزة وجبهات الإسناد في لبنان والعراق واليمن وسوريا نظم حزب الله في قاعة مجمع السيدة الزهراء عليها السلام في صيدا لقاء سياسيا حواريا مع النائب الحاج رائد برو بحضور شخصيات سياسية  وعلمائية وأهلية وحزبية وفعاليات اجتماعية ومخاتيؤ وممثلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية حيث قدم برو عرضا مفصلا حول آخر المستجدات إضافة إلى تحليل واف حول خطاب سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله الاخير مشددا على ضرورة وحدة الصف الداخلي اللبناني ومؤكدا على الإلتزام التام والغير قابل للنقاش في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقاومته ومنع كل محاولات تصفية قضيته العادلة.
وفي ختام اللقاء أجاب النائب برو على أسئلة الحضور.

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