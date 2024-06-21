"مؤسسة الحريري" أعلنت حصيلة برامجها الصحية خلال أيار وتنظم السبت يوماً صحياً بالتعاون مع "صندوق زكاة صيدا"

تنظم "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" بالتعاون مع "صندوق الزكاة – صيدا" يوماً صحياً مجانياً حول أمراض السكري والقلب والضغط الشرياني ، وذلك يوم السبت 22 حزيران 2024 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهراً ، في مركز صندوق الزكاة في الوسطاني - صيدا.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الصحي في إطار برنامج العيادة النقالة لمركز الحريري الطبي الإجتماعي والجهاز الطبي المتنقل للمؤسسة، ويتضمن كشفاً طبياً واستشارات مجانية من قبل أطباء اختصاصيين ، و⁠توفير فحوصات مجانية للسكري وضغط الدم بحسب تشخيص الطبيب ، و⁠توعية حول مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وعوامل الخطر المرتبطة بهما ⁠وسبل الوقاية.

حصيلة البرامج الصحية لمؤسسة الحريري خلال أيار

وكانت مؤسسة الحريري أعلنت حصيلة برامج الخدمات الصحية التي نفذتها في صيدا والجوار على مدى شهر أيار 2024 عبر "مركز الحريري الطبي الإجتماعي والجهاز الطبي المتنقل" التابعين للمؤسسة .

العيادات النقالة

فقد عاينت العيادات النقالة المجانية للمؤسسة وبالشراكة مع وزارة الصحة خلال شهر أيار 323 مريضاً من المواطنين والمقيمين ومن بينهم نازحون من مناطق الجنوب، حيث أجريت لهم الفحوصات الطبية والرعاية الأولية في الأحياء التي زارتها العيادات النقالة وهي : الهلالية (جمعية أهلنا )، الشرحبيل– بقسطا ( مركز دار السلام للرعاية الاجتماعية التابع لجمعية جامع البحر الخيرية )، الوسطاني ( مركز صندوق الزكاة ) تعمير عين الحلوة ( مركز المجتمع المحلي التابع لمؤسسة الحريري)" ومكسر العبد (مسجد الحاج بهاء الدين الحريري).

الصحة المدرسية

وضمن برنامج الصحة المدرسية ، عاين مركز الحريري الطبي الإجتماعي عبر الجهاز الطبي المتنقل، 640 تلميذاً في ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية ، أجريت لهم فحوصات طبية شاملة ، وفحص نظر وكشف على صحة الفم والأسنان ، وعلى سجل اللقاحات الخاص بكل تلميذ للتأكد من تلقيهم اللقاحات الأساسية اللازمة وتلقيح من لم يتلق منهم اللقاح وتحويل من هم بحاجة لمتابعة صحية الى مركز الحريري الطبي الاجتماعي .

برنامج نقل المرضى

وقام الجهاز الطبي المتنقل بـ 64 مهمة نقل مرضى في المدينة وضواحيها ضمن برنامج النقل المجاني للمرضى من الحالات غير الطارئة ( حالات الإستشفاء وغسيل كلى وذوي الاحتياجات الخاصة) في صيدا وجوارها من المنازل والى المستشفيات وبالعكس.