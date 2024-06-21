أميركا تنفي: لم يخبرنا الإسرائيليون بهجمات مزمعة على لبنان

ذكرت وزارة الخارجية الاميركية، اليوم الخميس، أن "بلينكن سيلتقي اليوم مسؤولين إسرائيليين لبحث جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وأردفت، "بلينكن سيبحث اليوم مع الوفد الإسرائيلي الوضع في شمال إسرائيل".

وتابعت الخارجية الأميركية، "أوضحنا رغبتنا في حل دبلوماسي للصراع الحالي ولا نريد رؤية تصعيد على حدود إسرائيل ولبنان".

وأشارت الى أن "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق للنار بغزة سيسهم في خفض التصعيد على الحدود اللبنانية".

وأضافت، "نواصل العمل مع إسرائيل وقطر ومصر من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة".

وقالت الخارجية الأميركية: "لم يخبرنا الإسرائيليون بهجمات مزمعة على لبنان".