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مجلس التعاون الخليجي أكد دعمه لسيادة لبنان وأمنه: لتطبيق الـ1701 وتجنيب المنطقة مخاطر الحرب

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أعرب الأمين العام لمجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة جاسم محمد البديوي، عن "بالغ القلق جرّاء التّصعيد العسكري الحاصل في ​لبنان​"، داعيًا الجهات المعنيّة كافّة إلى "التحلّي بأقصى درجات ضبط النّفس، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وتداعياتها".
وشدّد في بيان، على "ضرورة الامتثال لقرار ​مجلس الأمن​ رقم 2735 الصّادر في 10 حزيران الحالي، بشأن وقف إطلاق النّار وإنهاء الأعمال العسكريّة كافّة في ​قطاع غزة​". وأعرب عن إدانته "إعلان قوّات الاحتلال الإسرائيليّة إقرار خطّة لشنّ هجوم على لبنان"، مركّزًا على "ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الدّاعي لوقف العمليّات العسكريّة كافّة في لبنان".

وأكّد البديوي "موقف مجلس التّعاون الثّابت تجاه لبنان، وفقًا لما أقرّه المجلس الأعلى لمجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة في دورته الـ44 (تشرين الثّاني 2023- الدوحة)، بشأن وقوف مجلس التّعاون مع ​الشعب اللبناني​ الشّقيق، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه".

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