صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

الجيش الإسرائيلي "يزعم" استهداف منشآت عسكرية لـ"الحزب"

صيدا اون لاين

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، إنه شنَّ غارات على مخزنين للأسلحة تابعين لـ"حزب الله" في منطقتيْ حولا وتلوسة في جنوب لبنان.
وأضاف الجيش، في بيان، أنه هاجم أيضاً منشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق ميس الجبل وعيترون ويارون في الجنوب.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الإسرائيلي شنّ هجوماً جوياً على بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل بصاروخين جو - أرض، وكذلك هاجم ميس الجبل.
وارتفعت حِدة المعارك على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وفصائل أخرى من جهة، وقوات الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. ويستهدف حزب الله مواقع وأهدافاً إسرائيلية قريبة من الحدود، بينما تردُّ القوات الإسرائيلية بقصف جوي ومدفعي يطول البلدات الحدودية الجنوبية وأحياناً محيط بعلبك في شرق لبنان.

اقرأ أيضا

مجلس التعاون الخليجي أكد دعمه لسيادة لبنان وأمنه: لتطبيق الـ1701 وتجنيب المنطقة مخاطر الحرب

خطاب نصرالله الرادع والاجتماع الأميركي-الإيراني: "تأجيل" الحرب؟

من 3200 عمل جراحي إلى 269 فقط: الضمان يختصر التغطية الجراحية إلى 8%

ما بعد "هدهد"... ماذا ينتظر لبنان؟

استقرار في سعر المحروقات وارتفاع في المازوت

وزير التربية يؤكّد إجراء الإمتحانات الرسمية.. إليكم آخر ما قاله

تم نسخ الرابط