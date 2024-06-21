الحرارة تنخفض والرطوبة تبقى مرتفعة ساحلاً... اليكم تفاصيل الطقس

تنكفئ تدريجيا اليوم الكتل الحارة التي اثرت خصوصًا على المناطق الشرقية والجبلية العالية، ليعود الطقس صيفي معتاد في كل المناطق اللبنانية وتنخفض الحرارة وتصبح قريبة من المعدلات الموسمية، فيما الرطوبة تبقى مرتفعة ساحلاً.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و٣٠ ساحلا وبين ١٨ و٣٧ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٢٩ ساحلا وبين ١٦ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل.

الاحد: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و٣٠ ساحلا وبين ١٦ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل.