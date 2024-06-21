إسبانيا تلتحق بألمانيا... وأوّل خسارة لحاملة اللقب في يورو 2024!

حسم المنتخب الإسباني تأهله إلى الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم عقب فوزه على إيطاليا حاملة اللقب بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية الخميس.

ودافع حارس المرمى جيانلويجي دوناروما بقوة عن شباك إيطاليا خلال الشوط الأول إذ تصدى لضربة رأس من بيدري وحرم ألفارو موراتا من تسديد الكرة في زاوية ضيقة قبل أن يتصدى ببراعة لتسديدة فابيان رويز بعيدة المدى.

وراوغ الجناح نيكو وليامز، الذي كاد أن يسجل من ضربة رأس مبكرة، لاعب الظهير الأيمن الإيطالي جيوفاني دي لورينتسو وصنع هدف الفوز إذ أرسل كرة خطيرة أمام المرمى حولها كالافيوري بالخطأ إلى شباك منتخب بلاده في الدقيقة 55.

وكاد وليامز أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 70 لكنه سدد كرة اصطدمت بالعارضة، وبالكاد اقتربت إيطاليا من التعادل ثم فرضت سيطرتها لكن إسبانيا تصدت لمحاولاتها دون عناء.