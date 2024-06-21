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فاتورة الكهرباء تشغل المواطنين... هل من أخطاء في احتسابها؟

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بعدما فاجأ وزير الطاقة والمياه وليد فياض، المواطنين، خلال إحدى المقابلات التلفزيونيّة، بالحديث عن  إمكانيّة وجود أخطاء في احتساب فاتورة الكهرباء، كما حصل معه، بدأ العديد من اللبنانيين يُشيرون إلى أنّ الأمر عينه حدث معهم، منذ أنّ تقرّر رفع تسعيرة الكيلو واط، وخصوصاً وأنّ الفواتير لا تزال عاليّة نسبيّاً، وتتخطّى قيمة إيصال المولّدات الخاصّة، علماً أنّ كهرباء لبنان تُؤمّن التغذيّة ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميّاً فقط.
وعُلِمَ أنّ الكثير من المواطنين يعمدون إلى الإتّصال بجابي الكهرباء، أو بالشركة، للإستفسار عن سبب إرتفاع الفاتورة، والتأكّد من عدم وجود أخطاء.

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