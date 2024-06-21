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تعميم صورة المفقودة الين نصار

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

الين وديع نصار (من مواليد عام 1973، لبنانيّة)
التي غادرت بتاريخ 19-6-2024 مستشفى دار الرحمة الكائنة في محلة عين سعادة ولم تعد، مع العلم انها تعاني من انفصام في الشخصية واضطرابات نفسية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمانا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 860227-24، للإدلاء بما لديهم من معلومات. 

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تعميم صورة المفقودة الين نصار

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