هذه الفاكهة أفضل من العلكة لإزالة رائحة الفم الكريهة

هناك فاكهة قلما يعرف البعض أنها تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، حسبما ذكر الدكتور برادستوك سميث، طبيب الأسنان الرائد.

وقال سميث إن معظم الأشخاص يقبلون على مضغ العلكة للحصول على نفسٍ منعش، دون العلم أن تناول تفاحة في اليوم أكثر فعالية منها في إزالة رائحة الفم الكريهة.

وصف التفاح بالفرشاة الطبيعية، موضحًا أنه يساعد على إزالة بقايا الطعام المتراكمة على سطح الأسنان واللثة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وأكد أن مضغ التفاح يزيد من إنتاج اللعاب، مما يساعد على التخلص من جزئيات الطعام والبكتيريا وتقليل تكوين البلاك، ومن ثم الوقاية من الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

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وأوضح سميث أن التفاح يحتوي على البوليفينول، وهي مادة تتميز بخصائصها المضادة للبكتيريا التي تسبب التسوس ورائحة الفم الكريهة.

وكشف أن التفاح آمن على طبقة المينا التي تغلف سطح الأسنان من الخارج، لأن محتواه الحمضي أقل بكثير من باقي الفواكه، مشيرًا إلى أنه يحتوي أيضًا على إنزيمات، تساهم في تحييد المركبات التي تجعل رائحة الفم كريهة.