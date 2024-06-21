سرعة ضربات القلب بعد الأكل- هل يشير لمشكلة خطيرة؟

يعاني بعض الأشخاص من سرعة ضربات القلب بعد تناول الطعام، وقد يحدث ذلك نتيجة اتباع نمط غذائي غير صحي، وفي بعض الحالات قد يشير لوجود مشكلة صحية تستوجب التشخيص والعلاج.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أسباب سرعة ضربات القلب بعد تناول الطعام، وفقًا لموقع "Cleveland clinic".

أسباب سرعة ضربات القلب بعد الأكل

سرعة ضربات القلب بعد الأكل أمرًا طبيعيًا في معظم الحالات، وتحدث نتيجة لعملية الهضم، حيث يضطر الجسم إلى بذل المزيد من الجهد لهضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي وزيادة ضربات القلب.

وقد تشير سرعة ضربات القلب الشديدة أو المستمرة بعد الأكل إلى وجود مشكلة صحية، ومن أهم أسباب ذلك ما يلي:

- تسبب الوجبات الكبيرة عبئًا أكبر على الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى زيادة سرعة ضربات القلب بشكل أكبر.

- تناول أطعمة غنية بالدهون أو الكربوهيدرات، حيث تسبب هذه الأطعمة ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى إفراز المزيد من الأنسولين، الذي يُحفز بدوره ضربات القلب.

- تناول أطعمة حارة أو سكرية، والتي قد تسبب تهيجًا في الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب.

- الإفراط في الكافيين الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي، مما قد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب.

- يسبب التدخين تلف الأوعية الدموية ويزيد من ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب.

- في بعض الحالات قد تشير سرعة ضربات القلب بعد الأكل إلى وجود حالات طبية، مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والقلق.

نصائح للحد من سرعة ضربات القلب بعد الأكل

يمكن القيام ببعض النصائح التي قد تساعد على الحد من سرعة ضربات القلب بعد الأكل، ومن أبرز تلك النصائح ما يلي:

- تجنب تناول الأطعمة الدسمة والثقيلة وذات السعرات الحرارية العالية، لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

- تقسيم الوجبات وتناول وجبات صغيرة متعددة على مدار اليوم، لتجنب إرهاق الجهاز الهضمي.

- اختيار نمط غذائي صحي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم.

- النوم لساعات متواصلة ليلًا، وتجنب السهر لساعات متأخرة من الليل.

- الاهتمام بشرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، والاهتمام بالأطعمة الغنية بالماء والألياف، والتي تعزز عملية الهضم وتجنب التعرض للانتفاخ والإمساك وسرعة ضربات القلب والتعب العام نتيجة تناول طعام غير صحي.

- تساعد الرياضة على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، مما قد يُقلل من سرعة ضربات القلب بعد الأكل.

- عند الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام أو التعرض لسرعة ضربات القلب أو غيرها من الأعراض، بشكل مستمر، يجب استشارة طبيب مختص للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية.