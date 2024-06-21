حقيقة منح عمرو دياب وديعة تفوق 10 ملايين دولار من مصرف لبناني

كشف مصدر موثوق حقيقة تحرير مصرف لبناني وديعة للفنان المصري عمرو دياب قدرها 10 ملايين دولار، مشددا على أن هذه المعلومات غير صحيحة، وليس لدى "دياب" أي حسابات مصرفية في لبنان.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن تداول هذه الشائعة جاء من أجل التشويش على عمرو دياب وحفله الذي أقيم في لبنان وحقق نجاحا منقطع النظير، مؤكدا أن الفنان المصري ليس لديه أي حسابات نقدية في البلاد.

وكانت أنباء تم تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية حول تحرير وديعة للفنان المصري تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي من أحد المصارف اللبنانية، واستدعاء مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار مدير المصرف طالباً التحقيق معه".

من جانبه، قال رئيس اتحاد المودعين المحامي حنا بيطار إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أصدر استنابة إلى شعبة المعلومات لتنفيذ مذكرة بإحضار رئيس مجلس إدارة مصرف بنك الاعتماد طارق خليفة إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، للتأكد من صحة المعلومات المتداولة.

بدوره، علق النائب اللبناني قاسم هاشم على الأنباء المتداولة بتدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "إذا صدقت الأخبار المتداولة عن تحرير وديعة أحد الفنانين والتي تصل إلى عشرة ملايين دولار من أحد المصارف، فليس من ذريعة أمام المصارف لإعادة الودائع للبنانيين اليوم قبل الغد".

وأحيا الفنان عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في لبنان، وشهد حضورا مكتمل العدد، وحقق نجاحا واسعا.

وجاء الحفل بعد أيام من إثارة الفنان المصري جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب تداول مقطع فيديو يوثق "صفعه" لأحد المعجبين.