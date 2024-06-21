صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر

صيدا اون لاين

توقّعت مصادر مصرفية أن يعمل مصرف لبنان على رفع موجوداته بالعملات الأجنبية لغاية 2 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري.
وذكرت المصادر أنّ البنك المركزي يعمل وفق آليات مرتبطة بالسوق تساهم في تحصيل دولارات لصالح الإحتياط بمعزلٍ عن الدولارات التي يستخدمها لصالح صرف رواتب القطاع العام.
وبحسب المصادر، فإنَّ المصرف المركزي يتمكن شهرياً من جمع أكثر من 300 مليون دولار لصالح الإحتياطي، وتضيف: "بذلك، فإن مصرف لبنان يؤدي 3 أدوار رئيسية ظاهرية، الأول وهو تأمين دولارات الرواتب، الثاني وهو تأمين دولارات الاحتياطي، والثالث هو الحفاظ على استقرار سعر الدولار في السوق بمعزل عن المهمات الأخرى المرتبطة بسعر الدولار".

اقرأ أيضا

البزري: إذا كان الحوار ممراً إلزامياً للاستحقاق الرئاسي فلمَ لا؟

التحقيقات المالية تابع... إحضار بحق خليفة واستدعاء لندي ورجا سلامة!

فيديو جديد لـ "الحزب".. هكذا أشعلت صواريخه موقعين إسرائيليين

تعميم صورة المفقودة الين نصار

سلوك اللبنانيين يحير الخبراء.. «يصرفون ما في الجيب بلا ادخار وانتظار»

في بثٍ مباشر... "مذيعةٌ" تفقد وعيها! (فيديو)

تم نسخ الرابط