لبنان ليس للبيع... مولوي: نرفض الإغراءات المالية لتوطين النازحين

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن بلاده "ليست للبيع"، وأنها ترفض الإغراءات المالية لتوطين النازحين السوريين.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته إلى باريس، وضع مولوي بدايةً، ملف الوجود السوري "الشائك جداً" في إطاره العام؛ إذ إنه "مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأميركية والأوروبية، ومرتبط كذلك بالوضع (الداخلي) في سوريا"؛ ولذا فإن الحل "المتكامل" لهذا الملف "مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سوريا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية".

بيد أنه يسارع للقول: "إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا، وفق القانون".

ويؤكد مولوي أن رسالته لمن يلتقيهم من المسؤولين الدوليين أن لبنان "ليس بلداً للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان".