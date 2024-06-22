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مدرّب البرتغال: رونالدو جاهز بما يكفي

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قال المدير الفني للمنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز، إن كريستيانو رونالدو (39 عاماً) ما زال جاهزاً بما يكفي للعب في هذا المستوى، وأنه سيضمن مكاناً في التشكيلة الأساسية للفريق في "يورو 2024".

ويتأهل المنتخب البرتغالي لدور الـ16 في حال فوزه على المنتخب التركي، السبت، في المباراة التي تقام بدورتموند، وذلك بعد الفوز في المباراة الأولى على المنتخب التشيكي 2-1.

وعند سؤاله في المؤتمر الصحافي عما إذا كان بإمكان رونالدو اللعب في هذا المستوى، قال مارتينيز: "بالنسبة لنا، هو يجلب الخبرة، يصنع فرصا تهديفية، ويساعدنا في فتح المساحات".
وأضاف: "يتواجد في المنتخب الوطني لأنه يستحق هذا... كل الأرقام تؤكد ذلك".

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