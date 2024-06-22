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مقتل جنديين إسرائيليين بقذيفة هاون في محور نتساريم وسط قطاع غزة

صيدا اون لاين

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين من الكتيبة (9203) التابعة للواء "الاسكندروني"، بعد تعرضهم لإطلاق قذائف "هاون"، في وسط قطاع غزة.
وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتيلين هما مساعد احتياط عمر سمادجا (25 عاماً)، ومساعد احتياط سعاديا درعي (27 عاماً)، مشيراً إلى أن 3 من الجنود الجرحى إصابتهم خطيرة.

وحضرت طائرتين مروحيتين من طراز "بلاك هوك" و"يسعور" لإخلاء القتلى والجرحى من موقع التحكم والقيادة الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم" شرق حي "الزيتون".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن وزيرة الاتصالات ميري ريغيف، ورئيسة بلدية نتانيا مريام فيربيرغ، شاركتا في مراسم تشييع الجندي عومير سمادجا ابن بطل الجودو ومدرب المنتخب الإسرائيلي أرون سمادجا.

وكشف الجيش الإسرائيلي إن عدد الضباط والجنود المصابين في صفوفه منذ بداية الحرب على غزة وصل إلى 3754 مصاباً، أكثر من نصفهم أصيبوا خلال العملية البرية.

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