مارك خوري خارج الحكمة... وباتريك بو عبود الى القلعة الخضراء مجددًا!

استعدادًا للموسم المقبل من بطولة لبنان لكرة السلة، بدأت الفرق اللبنانية بتعزيز صفوفها.

وفي التفاصيل، وافق ناديا الحكمة والانطونية على تبادل بين مارك خوري (من الحكمة الى الانطونية)، وباتريك بو عبود (من الانطونية الى الحكمة).

ويُذكر أن لائحة النخبة (liste A)، ضمّت 6 لاعبين من فريق الحكمة، الأمر الذي أجبر النادي على التخلّي عن أحد لاعبيه.

ويشار الى أن راغب حداد كان قد وعد فريق الهومنتمن عبر غي مانوكيان أنه في حال أدرج اللاعب مارك خوري ضمن لائحة النخبة سيقوم النادي الاخضر بإعارته إلى فريق الهومنتمن، الأمر الذي لم يحصل، وبالتالي يكون راغب حداد قد خلف بوعده.