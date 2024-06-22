"السبب أكبر منّي"... وائل عرقجي يحسم قراره ويعد الجمهور!

بعد موسم كبير حمل فيه الرهيب وائل عرقجي جميع الألقاب التي نافس عليها إلى جانب فريق الرياضي من بطولة لبنان إلى دبي، مرورًا ببطولة "وصل" وأخيرًا فوزه بكأس آسيا، اتخذ العرقجي قراراه بشأن المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأشار أفضل لاعب في قارة آسيا إلى أنه لن يشارك إلى جانب المنتخب اللبناني في الأولمبياد لأسباب أكبر منه تتعلّق بعائلته، وأوضح قائلًا: "ثقوا بي يا رفاق، لن أضيع أي فرصة لتمثيل بلدي لبنان وأريد جدًا أن أكون هناك، لكن السبب وراء عدم تواجدي هو أكبر مني ومن كرة السلة".

وأضاف العرقجي أنه، حقًا لا أريد المخاطرة بتفويت ولادة ابنته ولا حتى 1٪، وأنه آسف إذا خيّب آمال أي شخص ولكن هذه اللحظة ثمينة ولا يمكن العودة إليها أبدًا".

وأكّد العرقجي أنَّ، رجال الأرز سيجعلوننا فخورين جميعًا، وأنه سيعوّض غيابه يومًا ما، وهذا وعد منه.

ويذكر أنَّ منتخب لبنان تأهل إلى الملحق المؤهل إلى مسابقة كرة السلة في الألعاب الأولمبية هذا الصيف في باريس، ووقع ضمن المجموعة A إلى جانب كلّ من إسبانيا وأنغولا.

وسبق للبنان أن واجه المنتخب الإسباني في كأس العالم سنة 2010، على أن يواجه فريق أنغولا لأوّل مرة في مباراة رسمية.