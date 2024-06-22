بتمويل من البنك الدولي: بلدية صيدا تواصل حملة تزفيت الحفر الكبيرة في صيدا والجوار وتنظيف الوسطيات وصيانة الأرصفة في صيدا

أعلنت بلدية صيدا أنه ، وبتمويل من البنك الدولي وبإشراف البلدية، سيتم تزفيت الحفر الكبيرة في بوليفار الدكتور نزيه البزري إبتداء من محلة الأولي، وصولا إلى تقاطع سبينس في بوليفار الرئيس عادل عسيران . كما ستشمل هذه الأعمال مواصلة تنظيف الوسطيات وصيانة الأرصفة .

كما بوشرت أعمال تزفيت الحفر الكبيرة، وفقا للجدول الإحصائي الذي اعدته البلدية ، في عدد من الشوارع في مناطق شرق صيدا، ومنها منطقة مجدليون وعبرا ومتفرعات الطرق من زيدانية مجدليون وصولا إلى بداية بقسطا .