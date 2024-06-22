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بتمويل من البنك الدولي: بلدية صيدا تواصل حملة تزفيت الحفر الكبيرة في صيدا والجوار وتنظيف الوسطيات وصيانة الأرصفة في صيدا

صيدا اون لاين

أعلنت بلدية صيدا أنه ، وبتمويل من البنك الدولي وبإشراف البلدية، سيتم تزفيت  الحفر الكبيرة في بوليفار الدكتور نزيه البزري إبتداء من محلة الأولي،  وصولا إلى تقاطع سبينس في بوليفار الرئيس عادل عسيران . كما ستشمل هذه الأعمال مواصلة تنظيف الوسطيات وصيانة الأرصفة .

كما بوشرت أعمال تزفيت الحفر الكبيرة، وفقا للجدول الإحصائي الذي اعدته البلدية ، في عدد من الشوارع  في  مناطق شرق صيدا،  ومنها منطقة مجدليون وعبرا ومتفرعات  الطرق من زيدانية مجدليون وصولا إلى بداية بقسطا .

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