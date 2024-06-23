كوبا اميركا 2024: بداية موفّقة للمكسيك وفنزويلا تفاجئ اكوادور

حوّلت ​فنزويلا​ تأخرها أمام ​الاكوادور​ بهدف إلى فوز بهدفيّن ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة ​كوبا اميركا​ 2024 على ملعب ليفي في سانتا كلارا، بعد أن طٌرد إينر فالنسيا قائد الاكوادور في الشوط الأول.

وتغيّرت المباراة مبكراً بلحظة أثارت الجدل في الدقيقة 19 عندما تبادل كيندري بايز الكرة مع بييرو هينكابي قبل أن يتصدّى لها رافائيل رومو. ومع ذلك، في الإعادة، ركل المهاجم فالنسيا خصمهُ خوسيه مارتينيز بعنف في صدره ليتغيّر لون البطاقة من الأصفر إلى الأحمر بعد أن راجع الحكم الكولومبي ويلمار رولدان لقطات الفيديو. وبعد الطّرد تحسّنت فنزويلا بشكل أكبر في المباراة مباشرة بعد هذا القرار، لكن فرصتها الكبيرة الوحيدة قبل نهاية الشوط الأول تصدّى لها حارس الإكوادور ألكسندر دومينغيز. ليفاجئ منتخب الاكوادور رغم نقصهِ العددي خصمهُ ويسجّل جيريمي سارمينتو، ببراعة الهدف الاول ويمنح فريقه التقدّم بهدف وينهي الشوط الاول عليّه.



وبيّن الشوطيّن، قام مدرّب فنزويلا فرناندو باتيستا بتغييرات فنيّة على ارض ملعب وهو ما منح فريقه الشكل الاقوى ويتمكّن من الامساك بزمام المباراة، وجاء بثماره في الدقيقة 64 حيثُ سجّل قادس، هدفهُ دولي الأول وانقلبت المباراة رأسا على عقب بعد 10 دقائق عندما سدد روندون كرة عرضية من ألكسندر غونزاليس برأسه في المرمى، وتستمر النتيجة على حالها حتّى النهاية.

وفي مباراةٍ أخرى حقّق منتخب ​المكسيك​ فوزاً صعباً على نظيره منتخب ​جامايكا​ بهدف نظيف، سجّلهُ المدافع جيراردو أرتيغا في الربع الاخير من المباراة، بعد مباراة متكافئة مع افضليّة نسبيّة للمكسيك في مُختلف دقائق اللعب، ويفتتح المكسيكيّون مشوارهُم بثلاث نقاط ثمينة.