وزير الطاقة الإسرائيلي: منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع الحزب ونعمل على حمايتها

نقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين، تأكيده أن "منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله ونعمل على حمايتها".



وفي وقت سابق، هدد كوهين في تصريح له أنه "إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل، فسينقطع التيار الكهربائي لأشهر في لبنان".

تصريحات الوزير الإسرائيلي جاءت خلال تأكيده أن احتمال انقطاع الكهرباء في البلاد لفترة طويلة مستبعد، وسط مخاوف من انقطاع الكهرباء في إسرائيل جراء المواجهات الجارية شمالاً مع “حزب الله” ، واستمرار الحرب في قطاع غزة بشهرها التاسع.

وأكد في الوقت عينه بيان مصور أن الوزارة مستعدة لكافة السيناريوهات.

كما أضاف أن الوزارة "أنفقت المليارات لضمان إمدادات الطاقة بشكل منتظم لجميع الإسرائيليين.