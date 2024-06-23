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شؤون فلسطينية

نتانياهو اكد انه سيتم حل مسألة الاسلحة الاميركية قريبا: أعارض إقامة دولة إرهاب فلسطينية ووقف الحرب وبقاء حماس

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أشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح له الى انه "طلبنا من أصدقائنا الأميركيين مرارا وعلى جميع المستويات تسريع عملية إرسال شحنات الأسلحة، وبعد أشهر من عدم حدوث أي تغيير في هذا الوضع قررت التعبير عن الأمر علنا".
واكد نتانياهو انه "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل مهمتي هي أن أفعل كل شيء لضمان حصول مقاتلينا على أفضل الوسائل القتالية"، كاشفا انه "في ضوء ما سمعته مؤخرا أعتقد أن قضية الأسلحة الأميركية سيتم حلها في المستقبل القريب".
واضاف :"كما عارضت الاتفاق النووي مع ايران أعارض باستمرار إقامة دولة إرهاب فلسطينية ووقف الحرب وبقاء حماس

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