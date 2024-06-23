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لبنان

رعد: نحن لا نريد منكم لا تبرعات ولا مساعدات إعادة إعمار

صيدا اون لاين

صرح رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، اليوم الأحد، سائلاً: "كيف لنا أن نسكت عن هذا الجرم الذي يرتكبه العدو الإسرائيلي في غزة".
وأردف، "ان الانسان الذي يغدو بِلا شرف وبِلا حس انساني، بعيدا عن اي منطق ومصلحة سياسية، هذا الانسان الذي يبلغ هذا المستوى من عدم الحس الانساني، والذي يفقد الشرف هو الوحيد الذي لا يأبه بما يجري في غزة ولا يعنيه ذلك".
وتابع رعد، "اقول لمن يتنطح على بعض وسائل التواصل من بعض ابناء بلدنا، للأسف اننا ندافع عن انسانيتكم وندافع عن وطننا الذي يحتضنكم وندافع عن مناطقنا ومناطقكم وندافع ضد عدو يريد أن يفترسنا ويفترسكم، سواء تعقلتم ذلك ام لم تصلوا الى مستوى ان تتعقلوا. ونحن لا نريد منكم لا تبرعات ولا معونات ولا مساعدات اعادة اعمار، فنحن اكرم من ان نمد ايدينا الى اللئام. ونحن على يقين اننا ننتصر لله والله ناصرنا، لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا، نحن الذين نصبر عليكم، نريدكم ان ترتقوا الى مصافي الناس والشرفاء".
واستكمل، "يصعدون كل يوم لإعطاء دروس بالوطنية والاخلاق، وهم يستبطنون الحقد والكراهية وفي المنتديات السياسية ينظّرون للشراكة الوطنية".
وختم ارعد، "ان الغليان الذي نشهده في غزة، أفرز كل هذا القيح في الداخل حتى نكون على بصيرة مِمَن نتعاون معه ويتعاون معنا مِمن نصدقه القول ويكذب علينا بأقواله ومواقفه ومشاعره، وسنرتب اوضاعنا على هذا الاساس"

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