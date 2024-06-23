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لبنان

صحيفة تزعم: أسلحة وصواريخ في مطار بيروت!

صيدا اون لاين

أعلنت صحيفة "التليغراف" أنّ "حزب الله" يخزن كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ الإيرانية في مطار بيروت منها صواريخ قصيرة المدى وصواريخ "فاتح" و"فلق".

ولفتت إلى أنّ "صناديق كبيرة غامضة تصل على متن رحلات جويّة من إيران إلى مطار بيروت"، موضحة أنّ "الحزب يستخدم المطار منذ سنوات ما قد يجعله هدفاً لإسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن الاتحاد الدولي للنقل قوله: "نعلم منذ سنوات بتخزين حزب الله الأسلحة في مطار بيروت".

كما نقلت "التليغراف" عن موظفين في مطار بيروت معلمات تفيد بأنّ "عناصر من "حزب الله" تمنع الموظفين من فحص الصناديق الآتية من إيران".

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