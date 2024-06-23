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لبنان

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: إقتباس "التلغراف" عارٍ عن الصحة

صيدا اون لاين

صدر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الأحد، بيان جاء فيه: "تضمن تقرير منشور في صحيفة التلغراف البريطانية اليوم الأحد 23 حزيران 2024، اقتباساً منسوباً إلى مصدر لم يتم ذكر اسمه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)".
وأضاف البيان، "إن هذا الاقتباس عارٍ عن الصحة، إذ لم ولن يعلّق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) على الوضع في مطار بيروت. كما نؤكد أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لا يتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان ولا يعلّق عليه".
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وختم: "لقد تواصلنا مع صحيفة التلغراف لتصحيح هذا الخطأ، واستجابت الصحيفة وجرى تحديث التقرير، وتم حذف اسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي من التقرير".

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