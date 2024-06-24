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"أسوشيتد برس" عن رئيس الأركان المشتركة الأميركية: أميركا لن تكون قادرة على مساعدة اسرائيل ضد "الحزب"

صيدا اون لاين

رجح رئيس الأركان المشتركة الأميركية تشارلز براون، أن "بلاده قد لا تتمكن من مساعدة إسرائيل في حال انخرطت بحرب واسعة مع "حزب الله" اللبناني، حفاظا على القوات الأميركية في المنطقة".
ونقلت "أسوشيتد برس" عن براون أن "الولايات المتحدة لن تكون على الأرجح قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حرب أوسع نطاقا مع حزب الله اللبناني". 
وأكد أنه "في حال نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله" فإن إيران ستقدم دعما واسعا لـ"الحزب"، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يشكل تهديدا لوجود القوات الأميركية في المنطقة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر موافقته على "خطط قتالية لشن هجوم على لبنان".

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