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ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الايام المقبلة

صيدا اون لاين

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد، يترافق مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، فيما تبقى الرطوبة مرتفعة.
ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع فوق معدلاتها الموسمية جبلاً وبقاعاً في الايام المقبلة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر 
-الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: قليل السحب مع تشكل سحب منخفضة مع تشكل ضباب خفيف على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وفي الداخل
الاربعاء: قليل السحب مع تشكل سحب منخفضة مع تشكل ضباب خفيف على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالا وفي الداخل.

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