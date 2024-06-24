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ندوة فكرية في السنوية الاولى لرحيل العلامة النابلسي في صيدا

صيدا اون لاين

في أجواء السنوية الأولى لرحيله نظم مكتب حفظ آثار العلامة النابلسي ندوة في مجمع السيدة الزهراء عليها السلام في صيدا شارك فيها كل من الوزير السابق محمد فنيش والعلامة الشيخ حسين شحادي ورئيس تحرير صحيفة البناء الدكتور ناصر قنديل وأمين سر الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ حسين غبريس حضرها حشد من الشخصيات السياسية والدينية وممثلين عن الفصائل والقوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية.
المحاضرون أضاءوا على سيرة العلامة النابلسي العلمية والجهادية والعرفانية والأدبية ووقفوا عند محطات بارزة في حياته.
في ختام الندوة قدم مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر صورة للعلامة النابلسي بريشة الفنان عبد طويل استلمها نجله الأكبر مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف.

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