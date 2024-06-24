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انطلاق المرحلة الاولى من الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية في النبطية

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افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "انطلاق المرحلة الاولى من الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية BT في يومها الاول، في النبطية حيث توزع الطلاب على 3 مراكز في النبطية ومنطقتها وهي: معهد النبطية الفني ( 3 بلوكات فيه) ، معهد تول الفني ، ومعهد كفرصير الفني .ففي معهد النبطية الفني توزع الطلاب كالتالي :- مبنى A أمتحن فيه 250 طالب وطالبة ( بغياب 7 طلاب ) ، وترأس المركز ضياء شعيب - مبنى B أمتحن فيه 253 طالبا وطالبة ( بغياب 19 طالب) وترأس المركز زهير طرابلسي - مبنى C أمتحن فيه 157 طالبا وطالبة ( بغياب 7 طلاب ) وألتحاق 7 طلاب من المناطق الحدودية التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية، وترأس المركز علي عباس. 
اما في معهد تول الفني، فقد أمتحن فيه 212 طالب وطالبة ( بغياب 14 طالب) وألتحق فيه طالبين، وترأس المركز حسين فياض.
وفي معهد الشهيد حسن سبيتي الفني في كفرصير ، امتحن 235 طالبا وطالبة بغياب 14 طالب وترأس المركز فؤاد حجيج .
واشرفت وحدات من قوى الامن الداخلي على حفظ سلامة الطلاب والامتحانات عند مداخل المراكز ، ولم تسجل اي حوادث ملفتة باستثناء شكاوى من الطلاب النازحيم من المناطق الحدودية ، باعتماد مواد في الامتحانات لم تكن ملحوظة في برامجهم ، اضافة الى الضغوط النفسية التي يعانونها في مراكز الايواء والسكن المؤقتة بعيدا عن منازلهم والتي اثرت على استعداداتهم للامتحان.

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