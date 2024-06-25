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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: يوجد إجماع بالمجتمع الإسرائيلي بشأن تغيير الواقع قرب الحدود مع لبنان "حماس": المجازر التي ينفذها العدو ومنها قصف منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ تأكيد على تعمّده استهداف المدنيين نصار: الموسم السياحي مقبول جدًا نسبةً للحوادث والحرب الدائرة إطلاق نار والقاء قنبلة في عين الحلوة ليلا وترقب في انتظار تسليم قاتل عنصر الامن الفلسطيني قوى الأمن: توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة بطريقة احتيالية منير محمد محمود رنو، الدفن عصر يوم الثلاثاء في 25 حزيران 2024

شؤون فلسطينية

"حماس": المجازر التي ينفذها العدو ومنها قصف منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ تأكيد على تعمّده استهداف المدنيين

صيدا اون لاين

شددت حركة "حماس"، في بيان، على أن "المجازر التي ينفّذها العدو الصهيوني الفاشي بحق شعبنا في قطاع غزة، ومنها القصف على منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ، والذي قضى فيه عشرة مدنيين، بينهم شقيقة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، والقصف على مدرسة عبد الفتاح حمود بحي الدرج، والذي أَوْدى بحياة ثمانية من عائلة الجرو، واستهداف منزل عائلة نصر بمخيم المغازي، ومدرسة أسماء التابعة للأونروا بمخيم الشاطئ، وارتقاء العشرات من الشهداء جلّهم من الأطفال والنساء؛ هو تأكيد من حكومة الفاشيين الصهاينة، على استمرارها في تحدي كافة القوانين الدولية، والأعراف والقيم الإنسانية، عبر تعمّدها استهداف المدنيين الأبرياء، وارتكاب أبشع المجازر بحقهم".
وحمّلت الحركة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، "المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، باستمرارها في منح الحكومة الصهيونية وجيشها المجرم، الغطاء السياسي والعسكري والوقت لإنجاز مهمة التدمير والإبادة في القطاع".
وأشارت إلى أنه "في ظل استمرار هذه المجازر البشعة وتصعيدها، فإننا ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تكثيف الحراك على كل المستويات، والضغط لوقف العدوان، كما نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم المروّعة المستمرة، والتحرك العاجل لحماية المدنيين الأبرياء، ومحاسبة قادة الاحتلال الإرهابيين على جرائمهم".

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