فرق طوارىء وورش بلدية صيدا تابعت أعمالا بدعم من صندوق التكافل اضافة الى مشاريع تشرف عليها البلدية
أعلنت بلدية صيدا أن 3 فرق من طوارىء وورش البلدية تقوم بتنفيذ ومتابعة مهام مختلفة في المدينة بدعم من صندوق التكافل.
كما تواكب هذه الفرق أعمالا لمرافق ومشاريع تشرف عليها البلدية.
وشملت هذه الأعمال :
- ساحة الشهداء في مدينة صيدا حيث يجري إعادة تأهيلها. وقد تفقد رئيس البلدية د.حازم خضر بديع الأعمال صباح اليوم.
- تشحيل أشجار النخيل على بوليفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري (الكورنيش البحري)
- صيانة الحاجز الفاصل في شارع رياض الصلح وإزالة العوارض الإسمنتية التي تم وضعها بشكل مؤقت ، واعادة تثبيت الفواصل المعدنية بعد إنتهاء صيانتها بفعل تضررها من حوادث الصدم.
- تفكيك أراجيح العيد التي لا تزال منصوبة في ساحة العيد مقابل خان الإفرنج.
- مواصلة تجهيز المسبح البلدي الشعبي بالبنى التحتية، ومنها إنشاء خزان للصرف الصحي يتم تفريغه بشكل دوري.
- رش مبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض في محيط مدينة الحريري الرياضية (الملعب البلدي).