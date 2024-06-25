فرق طوارىء وورش بلدية صيدا تابعت أعمالا بدعم من صندوق التكافل اضافة الى مشاريع تشرف عليها البلدية

أعلنت بلدية صيدا أن 3 فرق من طوارىء وورش البلدية تقوم بتنفيذ ومتابعة مهام مختلفة في المدينة بدعم من صندوق التكافل.

كما تواكب هذه الفرق أعمالا لمرافق ومشاريع تشرف عليها البلدية.

وشملت هذه الأعمال :

- ساحة الشهداء في مدينة صيدا حيث يجري إعادة تأهيلها. وقد تفقد رئيس البلدية د.حازم خضر بديع الأعمال صباح اليوم.

- تشحيل أشجار النخيل على بوليفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري (الكورنيش البحري)

- صيانة الحاجز الفاصل في شارع رياض الصلح وإزالة العوارض الإسمنتية التي تم وضعها بشكل مؤقت ، واعادة تثبيت الفواصل المعدنية بعد إنتهاء صيانتها بفعل تضررها من حوادث الصدم.

- تفكيك أراجيح العيد التي لا تزال منصوبة في ساحة العيد مقابل خان الإفرنج.

- مواصلة تجهيز المسبح البلدي الشعبي بالبنى التحتية، ومنها إنشاء خزان للصرف الصحي يتم تفريغه بشكل دوري.

- رش مبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض في محيط مدينة الحريري الرياضية (الملعب البلدي).