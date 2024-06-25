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لبنان

غانتس: يجب الضغط على الحزب لمنع التصعيد أو مواجهة حرب مفتوحة وسكان الشمال سيعودون بداية ايلول المقبل

صيدا اون لاين

اشار الوزير المستقيل من حكومة الحرب الاسرائيلي بيني غانتس الى ان الوضع على الجبهة الشمالية لا يمكن أن يستمر كما هو، ويجب الضغط على حزب الله لمنع التصعيد أو مواجهة حرب مفتوحة. 
واعلن غانتس في تصريح له، بان سكان شمال إسرائيل سيعودون إلى منازلهم بداية من ايلول المقبل، ونحن لا نقبل بقاء خطر حزب الله في الجبهة الشمالية. وشدد على ان إسرائيل قادرة على تدمير قدرات حزب الله وإبقاء لبنان في الظلام.
واعتبر غانتس بان قرار المحكمة العليا بتجنيد اليهود المتشددين كان حكيما وضروريا.

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