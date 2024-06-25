الحلبي: على جميع المدارس والثانويات الخاصة عدم حجز أي بطاقة ترشيح لامتحانات الثانوية العامة

وجه وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي كتابا إلى المدارس والثانويات الخاصة كافة، جاء فيه: "حيث ان بطاقة الترشيح للامتحانات الرسمية هي حق مكتسب للتلميذ، وحيث ان هذه البطاقة تصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي - دائرة الامتحانات، وحيث انه يتم تسليم المدارس هذه البطاقات تسهيلاً لعملية توزيعها في شكل سريع ومنظم الى المرشحين وسعياً من الوزارة في تخفيف العبء على اولياء الامور، وحيث انه يعمد عدد من ادارات المدارس والثانويات الخاصة إلى استعمال بطاقة الترشيح للامتحانات الرسمية كوسيلة ضغط على اولياء الأمور لتحصيل الاقساط المتبقية والمستحقة، لذلك، يطلب الى جميع المدارس والثانويات الخاصة عدم حجز أي بطاقة ترشيح لامتحانات الثانوية العامة بجميع الفروع للعام 2024 ، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة بحقها".