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لبنان

لقاء حصل بين بارولين وفرنجية الاثنين بعيداً من الاعلام في السفارة البابوية

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أفادت معلومات "الجديد"، بأن "الوزيرة الالمانية أنالينا بيربوك القادمة من تل ابيب ابلغت ميقاتي ألا اجواء حرب على لبنان في اسرائيل".
وذكرت المعلومات، بأنه "لُمس من توجه بارولين جنوحُه نحو المرشحِ الثالث دون ذكر أي اسم أو طلب الانسحاب من أحد وشدد على التوافق وضرورة جلوس الاطراف مع بعضها دون شروط مسبقة".
وكشفت أن "لقاء حصل بين بارولين وفرنجية الاثنين بعيداً من الاعلام في السفارة البابوية استمر لساعة ونصف وبحثٌ في الوضع المسيحي ورئاسة الجمهورية".

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