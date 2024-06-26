خالف الأعراف.. سيناتور أميركي يرتدي "شورت" خلال لقاء رئيس إسرائيل لهذا السبب

إلتقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، السيناتور الأميركي الديمقراطي جون فيترمان في مقر إقامته في القدس.

ما لفت الانتباه خلال اللقاء، ارتداء فيترمان "شورت" وهو أمر مخالف للأعراف والبروتوكولات خلال الاجتماعات الرسمية.

وسبق للسيناتور الأميركي أن أثار جدلا العام الماضي، حين ظهر مرتديا نفس النوع من السراويل في مقر الكونغرس.

وعندما سئل فيترمان عن هذا الأمر، كشف أن هذا النوع من الملابس، التي بدأ يرتديها بعد فترة قضاها في المستشفى بسبب الاكتئاب في وقت سابق من عام 2023، تجعله أكثر راحة، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

يذكر ان فيترمان لم يكن يرتدي الملابس الرياضية في المناسبات الرسمية قبل دخوله المستشفى.